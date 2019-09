Juan Antonio Coloma por relación entre Frente Amplio y ex Nueva Mayoría: “Visualizo un escenario electoral entre ellos más separados que unidos”

El senador UDI Juan Antonio Coloma se refirió en Nada Personal a la reactivación del debate por la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda.

“La clave es estimular la inversión“, comentó. “No creo que sea una reforma cuyo objetivo sea la recaudación, porque es neutra“, añadió.

El legislador también comparó la tramitación de esta modernización con la reforma que realizó Michelle Bachelet. “La reforma tributaria anterior se tramitó, en total, en tres meses. Para que hagamos la diferencia en cómo se hace una y otra cosa”, explicó.

Por otro lado, respecto a cómo se trazan las candidaturas presidenciales por parte de la oposición, Coloma realizó una análisis sobre la relación entre el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría:

“Tienen un problema súper complejo, porque nunca se había visto la existencia de dos almas desde el punto de vista de ideas. O sea, qué tiene que ver el mundo de la Democracia Cristiana con el Frente Amplio. No tienen nada que ver. El Frente Amplio tiene una decisión de reemplazar a lo que era la Nueva Mayoría. No asociarse, no ser el socio minoritario. Ellos han perfilado una lógica de reemplazo. Entonces, necesariamente van a competir. Visualizo un escenario electoral entre ellos más separados que unidos, por una razón de fondo, porque son proyectos muy distintos y eso se nota. No pueden hacer como que las cosas andan bien cuando piensan distinto”.