Dr. Tomás Regueira: “El 80 % de los pacientes en UCI por Covid no están vacunados y deberían estarlo. No solo los mata a ellos, estresa al sistema sanitario y deja fuera pacientes no Covid”

El médico Tomás Regueira, comentó la situación actual de la pandemia en el país, la efectividad de la vacuna y cómo afecta a la sociedad el grupo de personas que ha decidido no vacunarse.

💬#NadaPersonal | Dr. Tomás Regueira: “El 80 % de los pacientes en UCI por Covid no están vacunados y deberían estarlo. Es terrible porque no solo los mata a ellos, estresa al sistema sanitario y deja pacientes no Covid fuera, solo porque estas personas han decidido no vacunarse” pic.twitter.com/eoOIRaweaE

— Radio Duna (@RadioDuna) June 4, 2021