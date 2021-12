Ministro de Salud sobre nueva dosis de refuerzo: “Después del 15 febrero vamos a comenzar con la cuarta dosis, con grupos seleccionados”

El Dr. Enrique Paris, ministro de Salud, se refirió a la situación de la pandemia en Chile, donde destacó la fecha para la nueva dosis de refuerzo, la cantidad de casos de Ómicron y el panorama para las fiestas de fin de año.

💬 #NadaPersonal | @DrEnriqueParis sobre Ómicron: “Hay que mantener las medidas, sobre todo el uso de las mascarillas. Que no ocurra lo del verano pasado que la comunicación de riesgo fue un poco baja (…) Cuando hay mucha ventilación, baja enormemente la circulación viral” pic.twitter.com/NdR2wFIxne

💬 #NadaPersonal | @DrEnriqueParis sobre Ómicron: “Llamaría a ser muy prudente en estas fiestas, sobre todo no juntarse con gente que no sabe que contactos ha tenido(…)ya tenemos 117 casos de Ómicron en Chile, 109 viajeros y 8 son con nexo de viajeros, aún no hay comunitarios” pic.twitter.com/SfUgMbmfrg

— Radio Duna (@RadioDuna) December 22, 2021