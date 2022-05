Ximena Rincón y amnistía a presos del estallido: “Las personas que trasgreden la ley tienen que ser sancionadas (…) Eso no significa que no se busque un camino jurídico que permita despejar situaciones injustas”

En Nada Personal, la senadora DC, Ximena Rincón, se refirió a la reunión con el presidente Gabriel Boric, la amnistía para los presos del estallido y el trabajo de la Convención Constituyente.

#NadaPersonal @ximerincon y amnistía a presos del estallido: “Las personas que trasgreden la ley tienen que ser sancionadas (…) Eso no significa que no se busque un camino jurídico que permita despejar situaciones injustas a la hora de enfrentar los procesos” pic.twitter.com/LE7bE5yl3A

#NadaPersonal @ximerincon y CC: “Uno puede compartir ciertas cosas pero hay otras que no comparto (…) No sé como se van a dar las cosas las próximas semanas, no sé si adelantaré o no mi posición pero Mi fecha límite es el 5 de julio” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/ZFi5drp934

— Radio Duna (@RadioDuna) May 10, 2022