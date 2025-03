Lautaro Carmona sobre la conversación entre Cariola y Hassler por caso Sierra Bella: “Se debe hacer la investigación, que sea lo más riguroso y transparente, detrás de esto no hay más que una formulación que no tiene otro alcance, que no es ninguna ilegalidad”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió al allanamiento a la diputada Karol Cariola en el marco del caso Sierra Bella.

En este sentido, Carmona cuestionó el criterio de la diligencia, señalando que “hubo falta de criterio porque el nacimiento de su hijo la imposibilitaba de escapar, ni iba a hacer algo que entorpeciera la investigación. Sin embargo, no estoy cuestionando la decisión legal”.

Asimismo, destacó la disposición de Cariola para colaborar en la investigación: “Ella misma ha manifestado que está toda la disposición de transparentar todo lo que se requiera”.

Respecto a la conversación entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, Carmona afirmó que: “Se debe hacer la investigación, que sea lo más riguroso y transparente, detrás de esto no hay más que una formulación que no tiene otro alcance, que no es ninguna ilegalidad”.

En cuanto a la definición del candidato presidencial del PC, el dirigente indicó que el nombre se resolverá el próximo sábado 15 en el Pleno del Comité Central: “Quien sea nuestro candidato se definirá en el Pleno del Comité Central el sábado 15. El otro elemento de unidad es una lista parlamentaria única, estamos trabajando todos los partidos para eso”.