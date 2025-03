Francisco Bravo sobre la filtración de los chats de Cariola: “Si hay personas involucradas del Ministerio Público se tienen que hacer efectivas las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a la filtración de los chats de Karol Cariola y la remoción del fiscal Cooper de la investigación por filtración de estos chats.

En cuanto a las filtraciones, Bravo mencionó que: “Nuestra impresión es que el tema de las filtraciones se produce cuando la copia de los antecedentes investigativos ya no está solo en manos de la fiscalía, sino que también en las de querellantes u otros abogados defensores. Respecto de esos terceros, nosotros no tenemos ninguna capacidad de control”.

Asimismo, el fiscal rechazó de manera categórica este tipo de conductas y enfatizó en la necesidad de esclarecer lo ocurrido. “Nosotros rechazamos categóricamente este tipo de conductas y prácticas, y si hay personas involucradas del Ministerio Público, se tienen que hacer efectivas las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”, sostuvo.

En relación con la remoción del fiscal Cooper de la investigación por la filtración de estos chats, el fiscal mencionó: “Nosotros cumplimos con una función pública, no podemos filtrar, no solo porque no corresponda, sino que porque es un delito. Yo espero que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias y se sepa exactamente de dónde provienen esas filtraciones”.