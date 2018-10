Bernardita Silva de la CNC sobre Encuesta de Victimización: “Al minorista ya no le interesa, ya no invierte y ya no denuncia”

Bernardita Silva, gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, se refirió en Noticias en Duna a las cifras entregadas por la XVIII Encuesta de Victimización del Comercio, e indicó que desde que existe esta medición “uno de cada dos comercios es víctima de delito, y esa situación no ha cambiado en el tiempo”.

Los resultados mostraron que el índice de victimización llegó al 52,4% en el primer semestre del 2018, lo que figura como un alza marginal respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, Valparaíso-Viña del Mar, Gran Santiago y Puerto Montt son los que arrojaron mayores niveles de victimización.

“Ellos mismos ya están un poco entregados. Porque si vemos las medidas de seguridad, la mayoría las tiene. Tienen rejas, tienen alarmas, pero siguen siendo victimizados. Sobre todo los retails y las grandes tiendas son las que más invierten en esto”, explicó la ejecutiva.

“Por otro lado, tenemos al minorista, que ya no lo interesa, que ya no invierte y que ya no denuncia. Vemos que el minorista, simplemente, dice que no denuncia. El 73% de los minoristas dice que ya no denuncia ningún delito, principalmente porque son robos bajos o menores, o porque no confía en la existencia de la denuncia, o porque es un trámite engorroso”, agregó.