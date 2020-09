Así es “Piel de Oso” de Santa María

View this post on Instagram

Esta canción fue hecha un día que estaba leyendo cuentos de los hermanos Grimm. Andaba medio enrabiado por el ego estúpido de algunos seres humanos cercanos (a la distancia, puedo reflexionar que, esa rabia, debe haber sido por mi ego estúpido, tan cercano). Hace poco en una conversa con una radio de Valpo me preguntaron de qué hablaba la canción y les dije, muy seguro y canchero: "del cuento Piel de Oso!!!!" …y de qué se trata ese cuento? preguntó el hombre radial, y me di cuenta que no me acordaba mucho. Me acordaba poco, en verdad: Un hombre ambicioso, parece; un diablo vestido de verde (creo) que promete mucho y que lo cumple; un hombre encerrado por años bajo una piel de oso, y una historia de amor equívoca. Entonces mentí y le conté un cuento, a mi manera, en el que lo único que tenía claro es que el diablo era el más sensato de todos. En este encierro me he acordado mucho de ese diablo sensato y cumplidor, y de ese hombre frágil, tentado y fácil de engañar. Entonces salió este video: de un Lisboa (el actor que admiro y que ha estado en otros videos de nosotros) desesperado en el encierro por ser quienes somos: tan pequeños en una pieza con una cama que no le importa a nadie, y de sentirnos tan grandes y tan osos, cuando nos sueltan. Hoy oí decir a una mujer que admiro, más sabia que ese diablo y ese hombre, algo así como que no sabemos quiénes somos y eso mismo nos hace libres. Que el definirnos tanto, o imponer nuestras verdades, nos hace esclavos; nos pone tras nuestras propias rejas. Y, esa idea, se me mezcla con la idea de esa Piel de Oso engañosamente protectora, que me hace sentir que "soy mucho mejor", y que el diablo se caga de la risa frente a ese traje absurdo y peludo. Y ahí es donde nos perdemos. ¿Se entendió algo? ….Bueno, y @gabrieldonosogaldames hace que esto sea realidad, escuchable, que sea música, y que yo no haga el loco o que, por lo menos, confunda. Y la batería precisa es del maestro, admirado @italo.arauz grabado en @andes_empire, el estudio de otros maestros.