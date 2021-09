Canciones con cuento: “Call me” y cómo Blondie llegó al soundtrack de “American Gigolo”

La canción “Call me” de 1980 Blondie, llegó a ser número 1, pero no fue creada por ellos.

A fines de los 70, para la banda sonora de “American Gigolo” querían a Steve Nick, pero ella dijo que no y la segunda opción fue Debbie Harry de The Blondie. Giorgio Moroder le pasó la melodía y ella escribió la letra. Debbie quizo grabar con toda la banda, pero la experiencia no fue muy buena y Moroder dijo que no trabajaría nunca más con un grupo.

Fue la canción del año y eso que fue muy difícil grabarla, porque Moroder quería unir las escenas con la música y la banda no se coordinó, por lo que el solo de teclado lo tuvo que hacer otra persona, por ejemplo.