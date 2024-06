Mira Bien: La cultura californiana de The Beach Boys

The Beach Boys “es un documental que consigue imágenes de todos lados, pero que tiene entrevistados no tan conocidos y que no aportan tanto, pero es lo de menos”, dijo Ignacio Olivares.

Sin embargo, comentó que hay extractos que quedan muy bien de entrevistas de los Beach Boys que ya están muertos. “Hicieron las pega super bien en Disney”, dijo Olivares.

“Contextualizan bien lo que significaron en la cultura californiana”, expresó. Y también muestra el conflicto con el papá, lo que terminó quebrando a los hermanos.

