Doctor Enrique Paris: “La cuarentena total es ineficaz (…) Estamos en un país muy desigual”

En conversación con Héctor Soto y Arturo Fontaine, el doctor Enrique Paris, se refirió a la bullada petición que han realizado algunos alcaldes de declarar cuarentenas completas en las comunas. Al respecto, el integrante de la Mesa Social Covid-19 comentó que “la cuarentena total es ineficaz y también lo ha dicho ha dicho así la Organización Mundial de la Salud. Estamos en un país muy desigual y no se toman en cuenta determinantes sociales”, refiriéndose a personas que tienen que ir a cobrar su pensión presencialmente o a otras que trabajan del día a día.

Y agregó, “la cuarentena progresiva es útil, pero no la total, porque afecta otros parámetros que indirectamente afectan a la salud de las personas” y puso el ejemplo: “pensar que una familia con dos niños en un departamento de 50 metros cuadrados en Estación Central va a aguantar una cuarentena total, es iluso, van a salir. Es mejor apelar a la razón y no a la fuerza”.

Paris también comentó las comparaciones que se comenzaron a realizar con Argentina en el manejo de la pandemia, luego de Alberto Fernández, presidente del país vecino, lanzara un informe comparativo. Al respecto dijo “las comparaciones son odiosas” y aseguró que en Chile se han realizado más test que en cualquier país de América Latina con 91.873 realizados, cosa que en Argentina no ha sucedido. “No es que tengan menos contagiados, tienen más, pero no los conocen. No tienen bien detectados a sus pacientes”.