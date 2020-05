Test chileno que detecta Covid-19: “Permite que la muestra se preserve a temperatura ambiente hasta por un mes e inactiva el virus”

“Me causa confort el poder estar aplicando toda mi formación y pasión por la biología molecular en favor de ayudar a resolver los problemas de esta pandemia”.

Así definió Matías Gutiérrez la ayuda que ha realizado a Chile y el mundo con la creación de un test para detectar el Covid-19.

Co fundador de bioquímica.cl y Genosur, Gutiérrez llegó a este test, como contó el mismo en Terapia Chilensis, “después de un asado con amigos, con los que estábamos hablando de la situación de Italia y cómo el virus se estaba moviendo a Norteamercica y que pronto llegaría a Chile”. Ese día en la noche, se quedó investigando sobre el test y abrió uno de sus prototipos dándose cuenta que podría ajustarse a lo que se necesitaba.

Lo desarrolló y funcionó. Hoy ha vendido cerca de 250 mil unidades a Chile y además exporta a Estados Unidos, España y Ecuador. La gracia de este test, es que “permite que la muestra se preserve, sin modificar el ADN, por un mes e inactiva el virus para el posterior manejo en laboratorio”.

Gutiérrez además envió un mensaje a los emprendedores: “que no tengan miedo, que no se den por vencidos. Que hablen con emprendedores. La invitación es a atreverse. A fracasar en cosas por las que uno tiene pasión de hacer. No es relevante que no te haya ido bien antes”.