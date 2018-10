Gobierno asegura que no está obligado a aprobar el Matrimonio Igualitario y oposición lo contradice por compromiso con la CIDH ¿Qué opinas?

En 2016, la presidenta Michelle Bachelet firmó el acuerdo de solución amistosa con el Movilh, ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), para paralizar la demanda contra el Estado por denegación del matrimonio igualitario.

La administración pasada se comprometió con la CDIH “adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera manifestó ante el organismo internacional, refutando que el Estado ya haya cumplido su compromiso en esta materia y que no está obligado ni a impulsar ni a lograr aprobar el proyecto de matrimonio igualitario -presentado en agosto de 2017 por Bachelet- en el Congreso.

Ante esto, el ex canciller Heraldo Muñoz señaló que a La Tercera que “el compromiso incluye la promoción del matrimonio igualitario. Lo que hay que cumplir es adoptar las medidas necesarias para impulsar la iniciativa. Eso se tiene que hacer. Es un compromiso del Estado, y esto implica no tener una actitud pasiva”, agregó, enfatizando que el compromiso “no es solo el ingreso del proyecto”.

Por su parte el ex vocero Marcelo Díaz aseveró que “Lo que nosotros comprometimos con la Comisión Interamericana es impulsar y promover el matrimonio igualitario. Para eso, el Ejecutivo puede ponerle urgencia, puede presentar indicaciones, es decir, tiene que usar sus herramientas. Ese compromiso sí lo adquirió Chile en tanto Estado, no un gobierno en particular. Sentaría un pésimo precedente y nos dejaría muy mal plantados a nivel internacional que Chile desatienda, por un asunto de discrepancia valórica de este gobierno, un compromiso suscrito internacionalmente por Chile”.

Asimismo, el ex secretario de Estado afirmó que “lo normal es que un gobierno comprometa al otro: lo hace con la ley de presupuesto y cuando se aprueba una ley en un mandato y se implementa en el otro; los gobiernos no parten de cero y tienen que hacerse cargo de las decisiones anteriores”.

El titular de la Sergpres, Gonzalo Blumel, defendió que “no es iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, por lo tanto, no hay ninguna objeción para que si a los legisladores les parece bien, eso pueda avanzar”. Sobre la posibilidad de que el gobierno le ponga algún tipo de urgencia al proyecto, respondió que “eso hay que compatibilizarlo naturalmente con los compromisos de nuestro programa de gobierno; nuestro programa no contempla esa iniciativa, por lo tanto, en ese sentido y dado que ya se envió un proyecto, ese compromiso ya está cumplido”.