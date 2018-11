Gabriel Boric defiende reunión con Palma Salamanca para conocer su versión de los hechos antes de que se le otorgara asilo en Francia. ¿Qué te parece?

“El asesinato de Jaime Guzmán fue un error y creo que el asilo a Palma Salamanca tiene sustentos jurídicos producto del estado de la justicia en ese momento”, aseguró el pasado jueves en Hablemos en Off el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric.

El domingo, Reportajes de La Tercera reveló que el parlamentario se reunión con el autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán a principios de septiembre en París.

En conversación con el medio, el diputado explicó que “a través de la representante de la familia Palma-Brzovic, María Paz Santibáñez (pianista chilena baleada en la cabeza durante una protesta en 1987, durante la dictadura militar), surgió la posibilidad de, en el intertanto de una escala en París en el regreso de un viaje oficial a Palestina, poder reunirse con Ricardo Palma para escuchar su historia”.

“Nos encontramos durante 30 minutos, en los que conversamos sobre su entonces solicitud de asilo (en ese momento se encontraba con firma diaria en Francia)”, aseveró Boric.

Esta reunión generó fuerte críticas por parte de miembros de la UDI, entre ellos, el del diputado Jaime Coloma quien aseveró a través de Twitter que “el doble estándar de Boric es indignante e inaceptable”.

DOBLE ESTÁNDAR de Gabriel Boric es completamente indignante e inaceptable.

Reunirse con el asesino y prófugo de la justicia chilena, revela su despreció por la real defensa de los DDHH.

Les presento al verdadero @gabrielboric — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) 11 de noviembre de 2018

Ante esto, Boric respondió que “tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar”.

Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar. https://t.co/jc2GP4uSfk — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 11 de noviembre de 2018

Otro quien también fue muy crítico con el diputado, fue el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien sostuvo por redes sociales que el parlamentario debiese ser “destituido de su cargo”

Es insostenible que un Diputado #antipatriota que prometió defender la Constitución, se reuna con un terrorista prófugo de la justicia. ¡Es un agravio a Chile! pic.twitter.com/Leeb4A7suq — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 11 de noviembre de 2018