Según una encuesta de Randstad, un 84% de los trabajadores quiere retomar su labor presencial y dejar el teletrabajo. ¿Qué opinas?

Son muchos los trabajadores y trabajadores que se encuentran realizando sus labores en formato teletrabajo debido a la pandemia.

Sin embargo, lo que parecía un sueño, ya no lo es para todos. De acuerdo a un estudio de la consultora internacional de Recursos Humanos, Randstad, la falta de interacción, el encierro prolongado y el miedo a perder el trabajo, además de los múltiples roles que se deben cumplir en la casa además de trabajar, han hecho que un 84% de los chilenos, quiera volver a trabajar de forma presencial.

El promedio mundial de las personas que quieren volver a trabajar de forma presencial es de un 78%, por lo que el país se instala en una cifra superior con las ganas de volver.

Como dio cuenta La Tercera, el informe puntualiza que entre los principales motivos mencionados para querer regresar están: extrañar la interacción con los colegas, con 43%; dificultad para mantener el equilibrio vida laboral-familiar, con 38%; tener que cuidar y/o enseñar a los niños que también están en casa, con 37%; no disponer de una habitación o espacio separado para desempeñar las funciones, con 30%; y no contar con una conexión de internet estable, con 28%. Más abajo se encuentran no tener un equipo adecuado (22%), sentirse solo o aislado (19%) y la aparición de problemas físicos debido a una postura incorrecta (18%).

Además el 34% de los encuestados en Chile dice que “ha mantenido” su rendimiento trabajando remotamente, la cifra más baja de los países medidos en América Latina y en el sexto lugar más bajo a nivel global.

Y el 66% reconoce que ha bajado su desempeño. En este universo, 30% dice que es porque “ha estado muy estresado” durante este período; 28% a que se ha visto forzado a operar en condiciones cambiantes todo el tiempo; 26% a la dificultad que ha tenido para trabajar remotamente, y 21% a que no está físicamente cerca de su equipo.