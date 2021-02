¿Ético? Empresa de Elon Musk implantó chip a un mono que ahora puede jugar videojuegos con su mente

La compañía estadounidense Neuralink de Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, implementó un chip en el cerebro de un mono para que pueda jugar videojuegos con su mente. Según Musk, el animal “no está incómodo”.

Este domingo durante una charla en la red social ClubHouse, el empresario afirmó que “tenemos un mono con un implante inalámbrico en su cráneo, con pequeños cables, que puede jugar videojuegos con su mente”. La compañía ya había probado esto, implementando un chip en un cerdo que permitía medir la actividad cerebral de los animales.

El objetivo de esta investigación es ver si los monos pueden jugar mentalmente “Pong”, videojuego de la primera generación publicado por Atari, unos contra otros. La investigación busca desarrollar una interfaz cerebro-dispositivo sin cables.

Manejar un automóvil Tesla con el cerebro, jugar a videojuegos, reproducir recuerdos, hacer caminar de nuevo a personas con daños en la médula espinal, escuchar música sin auriculares o controlar las hormonas son parte de las capacidades que busca potenciar la tecnología que investiga la empresa.

Musk publicó en sus redes sociales un tuit en el cual afirmó que a corto plazo Neuralink puede “resolver lesiones cerebrales/espinales” y a largo plazo conseguir una “simbiosis humana/inteligencia artificial” y también llamó a trabajar en su compañía.

Please consider working at Neuralink!

Short-term: solve brain/spine injuries

Long-term: human/AI symbiosis

Latter will be species-level important

Work at either at our Bay Area or Austin locations https://t.co/LPzDrWO8h3

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021