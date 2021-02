Vacuna Covid y embarazo: La opinión de expertos y el primer caso de un recién nacido con anticuerpos

Las mujeres embarazadas han sido uno de los grupos sobre los que más ha costado obtener información —no solo para la vacuna contra el Covid-19—, sino que para la mayoría de los fármacos desarrollados anteriormente, esto debido a los riesgos que podría suponer para la madre y el feto realizar pruebas clínicas de nuevos medicamentos.

En el caso de la actual pandemia y con los datos concretos sobre eficacia y seguridad, la implementación de las vacunas sigue generando dudas sobre este grupo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se manifestaron a favor de que estos productos estén a disposición de embarazadas, pero dejan la decisión final en los padres y médicos a cargo; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no las recomienda a no ser que la futura madre sea de alto riesgo.

Otros casos los expertos sí recomiendan que las embarazadas se vacunen, como contra la gripe, tosferina, hepatitis y la meningitis.

Es tipo de vacunas han demostrado ser seguras ya que no afectan ni al gestante ni al bebé, explicó Geeta Swamy, profesora adjunta de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Carolina del Norte y una destacada investigadora en inmunización materna, en National Geographic.

“Todo lo que se entiende como biológicamente cierto sobre las vacunas de ARNm es increíblemente tranquilizador (…) No debería tener ninguna repercusión en el embarazo ni en el desenlace del embarazo”, sostiene Ruth Faden, fundadora del Instituto Berman de Bioética de la Universidad Johns Hopkins en Maryland.

En el corto plazo, los investigadores esperan los resultados de un estudio realizado en trabajadoras sanitarias embarazadas que se empezaron a vacunar en diciembre, los cuales deberían ser sólidos, ya que se contabilizaron cerca de 15.000 participantes.

El primer nacido con anticuerpos para Covid-19

Un estudio realizado por JAMA Pediatrics sostiene que las mujeres infectadas por Covid-19 sí le transfieren anticuerpos a sus hijos.

El primer caso fue abarcado en documento titulado Newborn Antibodies to SARS-CoV-2 detected in cord blood after maternal vaccination (Anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en recién nacidos detectados en la sangre del cordón umbilical después de la vacunación materna).

La madre se aplicó la vacuna Moderna (fabricada con ARN mensajero), a las 36 semanas con tres días de gestación:

“Se tomó una muestra de sangre del cordón inmediatamente después del nacimiento y antes del parto de la placenta con 0.5 ml extraídos en un tubo de tapón rojo para el suero. El suero se envió para la prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a la proteína Spike (…) La madre que ha estado amamantando exclusivamente, recibió la segunda dosis de la vacuna de Moderna Inc. durante el período posparto según lo normal. Cronograma del protocolo de vacunación de 28 días”, dice el texto.

Según la información, las nuevas vacunas de ARN mensajero en teoría demostrarán una seguridad similar a la de la influenza, sin embargo, la infección natural por SARS-CoV-2 daría al feto un nivel de anticuerpos más bajo de lo esperado, por lo que los recién nacidos de madres vacunadas seguirían estando en riesgo de infección.