Compensación de iPhone: ¿Dónde hacerla e inscribirse para recibirla?

Fue en septiembre de 2017 cuando algunos usuarios de iPhone empezaron a tener problemas con la última actualización de sus teléfonos, los cuales se ralentizaron, su batería empezó a consumirse de forma rápida y los equipos se apagan sin razón.

Esto finalizó con una demanda colectiva contra Apple, MacOnline y Reifschneider por obsolecencia programada, con reclamos hacia las empresas por supuestas prácticas para reducir la vida útil de los artefactos móviles.

Durante este miércoles, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) comentó los detalles del acuerdo conciliatorio al que se llegó y que beneficiará a cerca de 150 mil chilenos que posean ocho modelos de iPhone y que hayan sido adquiridos entre 2014 y 2017.

El monto llega a un total de 2.500 millones de pesos (cerca de 3,4 millones de dólares), donde los compensados recibirán como máximo 36.800 pesos chilenos, un número superior al que se llegó por demandas similares en Estados Unidos, quienes recibirán cerca de 17.000.

El acuerdo incluye a los teléfonos:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

Los que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.