El poder de las emociones y el cambio de paradigma que traen los jóvenes

La inteligencia emocional ha estado tomando relevancia en los últimos años, posicionándose como una de las habilidades más requeridas en el mercado laboral. Ante esto, para el Yale Center for Emotional Intelligence (YCEI), la considera igual o más importante que aprender matemáticas.

“Una de las diferencias de la inteligencia emocional, es que no es como la inteligencia cognitiva. Sé la suficiente cantidad de matemática para manejarme en la vida. Sin embargo, he pasado 30 años estudiando la inteligencia emocional, y sé qué algunos días son distintos a los otros. Nuestro sistema emociones es mucho más complicado, depende de mis sueños, qué tan saludable estoy, qué he comido, si he hecho ejercicio, mis relaciones. Es complejo y no creo que le hemos dado la atención suficiente”, sostiene Marc Brackett, director y fundador de este centro.