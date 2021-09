“30 años de bla bla bla” en el Cambio Climático: La nueva arremetida de Greta Thunberg

“No hay un planeta B, no hay planeta bla bla, bla bla bla, bla bla bla, economía verde bla bla, neutralidad de carbono para 2050 bla bla (…) Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados líderes: Palabras. Palabras que suenan bien pero que no han provocado ninguna acción, nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías”, comentó Greta Thunberg, rodeada de aplausos, en una iniciativa de jóvenes organizada por la ONU en Milán.

La joven activista sueca denunció que los líderes mundiales han “ahogado” las esperanzas de jóvenes con “promesas huecas”.

“Por supuesto, necesitamos un diálogo constructivo pero ellos ya llevan 30 años de bla bla y ¿a dónde nos ha conducido eso?”, sostuvo, donde calificó la inacción de líderes mundiales como “deliberada (…) y una traición a las generaciones actuales y futuras”.

“Invitan a jóvenes elegidos a reuniones como esta y hacen como que nos escuchan, pero no lo hacen, jamás nos escuchan (…) Pero, es posible cambiar las cosas. No podemos dejar al poder decidir qué es políticamente posible o no (…) que decida sobre la esperanza (…) Ésta es decir la verdad, actuar, y la esperanza proviene del pueblo…”, señaló Thunberg.