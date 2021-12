La primera entrevista de Alec Baldwin tras el accidente en ‘Rust’: “No me parece real”

Alec Baldwin concedió su primera entrevista luego del accidente que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en el rodaje de la película Rust, en esta relató los detalles del incidente.

El actor indicó que no fue consciente de lo sucedido hasta pasados varios minutos, que había una evidente confusión en el set de rodaje e incluso creyó que su compañera había tenido un infarto.

“Pensé para mis adentros: ‘¿Se desmayó?’ La noción de que había una bala real en esa pistola no se me ocurrió hasta que pasaron probablemente 45 minutos o una hora (…) La mera idea de que alguien hubiera puesto una bala de verdad ni siquiera era posible”, sostuvo.

Por otro lado, insistió en que no apretó el gatillo, pero que siguió las instrucciones de la directora de fotografía en un ensayo sobre las posiciones de la cámara.

“No estoy apuntando a la lente de la cámara. Sostengo el arma donde ella me dice que la sostenga. Que resultó ser debajo de su axila (…) Continuamos y entonces empiezo a amartillar el arma. No voy a disparar. Ella dice: ‘solo represéntalo, ¿puedes verlo?’. Y luego suelto el martillo de la pistola y la pistola se dispara”, agregó.

“Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el edificio. No puedo decir quién fue, pero no fui yo”, afirmó. Baldwin lloró al hablar sobre la situación: “No me parece real (…) Era querida y admirada por todos los que trabajaban con ella”.

La entrevista está disponible en inglés: