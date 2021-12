Tiane Endler sigue destacando, es la mejor arquera del mundo según The Guardian

Christiane Endler se mantiene en el top, esta vez el medio inglés The Guardian la posicionó como la mejor arquera del mundo, título que también le dieron en 2020.

Recientemente fue considerada en la posición 12 de las mejores jugadoras del planeta (sin considerar las posición en la que juega).

Tiane tuvo un excelente desempeño por su paso en el París Saint-Germain y sigue destacando en su equipo actual, el Olympique de Lyon.

Durante este año también fue elogiada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, además del France Football y el Balón de Oro, donde estuvo en el Top 12.

Por otro lado, eso no es todo, ya que está considerada dentro de los premios The Best de la FIFA y de FIFPro, planteado para enero de 2022.