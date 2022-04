E.T 40 años después: Drew Barrymore se reencuentra con su “mamá”

A casi 40 años del estreno de ET El Extraterrestre, ocurrió un emocionante encuentro entre dos actrices de la película, Drew Barrymore y Dee Wallace.

Barrymore interpretó Gertie, hermana de Elliot (el niño protagonista), mientras que Wallace encarnó a Mary, madre de ambos.

Todo esto ocurrió en el programa The Drew Barrymore Show, donde ambas recordaron sobre el tiempo que pasaron filmando la película de Steven Spielberg, cuando Barrymore tenía 7 años y su “madre” 34.

Incluso, Dee Wallace recordó que Drew Barrymore creía que el muñeco de ET estaba vivo, ya que una vez la descubrió intentando conversar con él.

“A partir de ese momento, (Steven Spielberg) tenía dos tipos de ET en todo momento, de modo que cada vez que ibas a hablar con él, sus ojos podían funcionar y su cabeza podía subir y bajar y podía responderte”, señaló.

Luego también recordó la escena donde el extraterrestre muere: “Siendo la madre que soy con todos los niños con los que trabajo, me acerqué y dije: ‘Está bien, Drew, ahora vamos a rodar la escena en la que ET se está muriendo, pero sabes que en realidad no se está muriendo, cariño. Está actuando, al igual que nosotros, ¿De acuerdo?’”, señaló, “Y Drew me miró y dijiste: ‘Lo sé, Dee. ¿Tú piensas que soy estúpida?'”.