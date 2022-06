Síndrome del Impostor: ¿Por qué las mujeres son las principales afectadas?

¿Qué es el Síndrome del Impostor?

En pocas palabras, es un problema psicológico donde quien lo sufre, no es capaz de reconocer sus propios logros y valor personal, lo que conlleva a un miedo permanente de ser considerado como mentiroso.

“La sensación recurrente es que los demás piensan que yo sé mucho de un tema, pero en realidad no sé tanto, me da miedo que se den cuenta de que no sé. Eso lleva a una hiperdedicación a las tareas en el ámbito en el que las personas se desempeñen“, señaló Marianella Abarzúa, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en la página web de la casa de estudios.

Según expertos esto puede mostrarse en el ámbito laboral, académico, familiar, social o interpersonal.

¿A quiénes afecta?

Al menos una vez en la vida, 7 de cada 10 trabajadores puede padecerlo, es decir, el 70% de la población laboral, aunque es más común en mujeres.

Esto sucede principalmente por las críticas y los juicios que terceros realizan frente al género femenino, lo que genera que duden de sus capacidades, provocando inseguridad.

“Las personas perfeccionistas, autocríticas, con miedo al fracaso y que se autopresionan mucho para alcanzar los logros también tienen mayor riesgo de padecer este síndrome”, explicó la profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Calderero, según reportó BioBioChile.

Si bien no está calificado como una enfermedad mental, puede ser uno de los causante de que muchas mujeres pongan un freno sus carreras.

¿Quiénes lo han padecido?

Michelle Obama, ex Primera Dama de Estados Unidos, reconoció que lo esto fue parte de su vida. “El síndrome del impostor es durísimo. Las niñas y las mujeres llevamos tantísimo tiempo escuchando que nuestro sitio no está donde se toman grandes decisiones que, cuando conseguimos llegar a esos sitios, no paramos de cuestionarnos una y otra vez”.

La cantante Taylor Swift también confesó haber pasado por esto cuando dirigió uno de sus videos musicales: “Tenía en la cabeza el síndrome del impostor que me decía: ‘Tú no sabes hacer esto, hay personas que han estudiado para dirigir’”.

Por su parte, la actriz de Harry Potter, Emma Watson, comentó: “Tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí y lo peor es que éste aumenta día a día. A veces pienso: ‘En algún momento, ¿la gente se va a dar cuenta que soy un fraude total?’ No merezco nada de lo que logrado durante los últimos años”.

Natalie Portman, Tina Fey, Bella Hadid y Kate Winslet, también confesaron que han llegado a pasar por esto.