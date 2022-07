“¿Tu otra vez, Leo?”: La respuesta de Bolsonaro a tuit de Leonardo DiCaprio sobre la deforestación del Amazonas

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, respondió al actor Leonardo Di Caprio en su cuenta de Twitter, quien denunció la rápida deforestación en la Amazonía.

El activista medioambiental compartió un mapa de la plataforma MapBiomas Alerta, sitio que registra en tiempo real la situación que se vive en ese país, el cual indicó que desaparecieron 4.975.889,5 hectáreas a una velocidad de 3.721,7 hectáreas por día.

Y la respuesta no demoró “¿Tú otra vez, Leo? ¡Así te convertirás en mi mejor cable electoral, como decimos en Brasil!”, ironizó el mandatario.

En otro mensaje, afirmó que “es raro ver a un tipo que finge amar el planeta prestando más atención a Brasil que a los incendios que dañan a Europa y su propio país (EE.UU). Uno puede preguntarse si está obsesionado con mi país (o sus recursos) o si simplemente cree que Brasil es el único en la Tierra”.

– You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 28, 2022