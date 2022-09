El Sol ya llegó a su edad media y en sus últimos años, se devorará a la Tierra

El Sol tiene casi 4.570 millones de años y ya llegó a la mitad de su vida, según un estudio realizado por un grupo de científicos y publicado en la revista Royal Astronomical Journal.

La conclusión anterior se obtuvo a la investigación por sus frecuentes erupciones solares, eyecciones de masa coronal y tormentas solares.

Es decir, en cerca de 5.000 años más esta estrella tendrá sus últimos días y se convertirá en una Gigante Roja, que devorará a los planetas más cercanos, entre ellos, Mercurio, Venus y la Tierra.

El proceso de “inmersión planetaria” (donde el Sol absorbería planetas cercanos) es común en el ciclo de vida de los sistemas estelares.

“Para el caso de la Tierra, creo que no está muy claro si va a ser sumergida o no, pero ciertamente será imposible vivir en ella”, explicó Ricardo Yarza, estudiante de posgrado en astronomía en la Universidad de California para el New York Times.