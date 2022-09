El secreto de la medusa inmortal: Vuelve a estados juveniles y revierte el envejecimiento

Investigadores de la Universidad de Oviedo explicaron por que la medusa Turritopsis dohrnii puede revertir su ciclo vital, un factor que la hace especial ya que la vuelve “inmortal”.

El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) la comparó con la T. rubra (su pariente cercana que sí es mortal), donde descubrieron que la clave del envejecimiento está relacionado a dos procesos: el silenciamiento de genes mediado por la denominada ruta “Polycomb” y el aumento de la expresión de genes relacionados con la vía de pluripotencia celular.

“Hemos identificado variantes y expansiones de genes asociados con la replicación, la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, el entorno redox, la población de células madre y la comunicación intercelular”, dice el estudio.

Todas estas variantes están relacionadas a procesos de longevidad y envejecimiento saludable en humanos.

Carlos López-Otín -que dirigió el estudio- señaló que su trabajo no persigue la búsqueda de la inmortalidad humana, “sino entender las claves y los límites de la fascinante plasticidad celular que permite que algunos organismos sean capaces de viajar atrás en el tiempo”.

Las conclusiones de la investigación apuntan que será importante analizar a una especie más cercana, como T. nutricula , para confirmar y refinar la interpretación de los resultados.