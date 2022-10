El teletrabajo aumentó la calidad de vida: Trabajadores han recuperado 60 millones de horas

60 millones de horas recuperaron los trabajadores según un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, tiempo que los estadounidenses usaban para desplazarse a sus oficinas.

Los resultados de esta investigación revelaron que las personas dedicaron menos horas totales al trabajo y sustancialmente más al sueño y al ocio.

Si bien las empresas están persuadiendo a que su personal regrese a la oficina, una investigación del profesor Nick Bloom de la Universidad de Stanford sostiene que cerca del 15% de los empleados todavía trabaja de forma completamente y el 30% tiene un horario híbrido.

“Los hallazgos dan credibilidad a los diversos informes sobre las preferencias de los empleados por acuerdos laborales flexibles, dado que reducir los viajes diarios permite a las personas dedicar su tiempo a otras actividades, como el cuidado de los niños o el ocio”, apuntaron los autores del informe. “Este beneficio adicional de trabajar desde casa, para aquellos que lo deseen, será una consideración importante para el futuro de los planes de trabajo flexibles”.

El estudio reveló que el tiempo “ganado” por los empleados más jóvenes es utilizado en dedicar más tiempo al ocio, como ir a bares, restaurantes o hacer ejercicio, mientras que los trabajadores mayores se dedicaban a realizar tareas domésticas como cocinar, limpiar y cuidar a los niños.

Además, en todos los grupos durmieron más, aproximadamente una hora más al día, lo que fue calificado como una buena noticia para el bienestar de los trabajadores estadounidenses.

Según La Tercera, Alexia Cambon, líder de investigación de la práctica de recursos humanos de la consultora Gartner, destacó que trabajar menos horas al día no significa ser menos productivo, ya que “si pasas de 9 a 5 -o las horas que trabajes al día- en actividades que consumen mucha energía, en realidad no importa cuántas horas dure la jornada, no se puede tener un alto rendimiento y no se obtiene un alto compromiso de esa forma”.