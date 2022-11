El prometedor fármaco experimental contra el Alzheimer

“Lecanemab” es el nombre de un fármaco experimental que mostró buenos resultados para ralentizar los efectos que produce el alzheimer.

Se trata de un estudio clínico en fase 3 y que fue publicado por The New England Journal of Medicine, el cual se realizó durante 18 meses en 1.795 pacientes de entre 50 y 90 años, los que se encontraban en las primeras etapas de la enfermedad.

Los resultados mostraron que “reduce los marcadores de amiloiodes en el alzheimer temprano, y resulta en un declive moderadamente inferior en las mediciones cognitivas y de funciones en comparación con el placebo”.

Eso sí, las conclusiones también mostraron efectos adversos, sobre los cuales se indica la necesidad de realizar “ensayos más prolongados para determinar la eficacia y la seguridad del Lecanemab en el alzheimer temprano”.

Esto va en línea con los resultados obtenidos con el mismo medicamento por la farmacéutica japonesa Eisai y por la estadounidense Biogen, quienes hicieron su propio ensayo clínico.

Ese estudio mostró una reducción del 27% en los síntomas, y a partir de los seis meses “el tratamiento mostró cambios estadísticamente significativos” en la evolución cognitiva.

Eisai y Biogen solicitarán autorización del fármaco en Estados Unidos durante enero de 2023, y posteriormente en Japón y Europa.