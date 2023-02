25 años de Titanic: Cómo Leonardo DiCaprio y Kate Winslet llegaron al protagónico y se transformaron en una dupla eterna

25 años cumplió la película Titanic de James Cameron. Sin duda que esta producción ha marcado la historia del cine tras ganar 11 estatuillas en los premios Oscar de 1998, récord que no ha sido superado.

El regreso de esta película a las salas de cine, este 9 de febrero, en una versión remasterizada en 3D HDR y alta velocidad de cuadro, no es la única celebración en el mundo cinematográfico. La producción fue el inicio de la amistad entre dos de los actores más importantes del cine hollywoodense, Leonardo Dicaprio y Kate Winslet.

En 1996, los actores se vieron por primera vez para darle vida a Jack Dawson y Rose DeWitt en “Titanic”. A pesar que esta película uno no podría imaginarse que fuera protagonizada por otras personas, lo cierto es que ni Leo ni Kate fueron la primera opción del director.

Para interpretar a Jack, la primera opción era Matthew McConaughey. En esa época el actor tenía 28 años y una carrera consolidada de películas románticas. McConaughey audicionó para el papel y cuando ya todos parecían convencidos de que él era el indicado, llegó Dicaprio. Leo, con 22 años, tenía una carrera en la actuación marcada por películas como “¿A quién ama Gilbert Grape?” (1993), que le consiguió su primera nominación a los Oscar, y “Romeo y Julieta” (1996). Cameron recuerda que el actor llegó a la reunión y pasó algo raro: “Levanté la vista y en la habitación, todas las mujeres del edificio estaban en la reunión. Así que pensé, ‘será mejor que fiche a este actor”.

Para interpretar a Rose, entre las candidatas estaban: Uma Thurman o Gwyneth Paltrow. Sin embargo, Kate Winslet no se daría por vencida.

Años después Kate contó cómo llegó al protagónico: “Cerré el guion, lloré un mar de lágrimas y me dije: ‘Bueno. Tengo que conseguirlo’”. Animada por su amiga y actriz, Emma Thompson, llamó a su representante para conseguirse el número de James Cameron. “Estaba en la autopista y me dijo que iba a no sé dónde. Creo que se arrimó a alguna parte para estacionar y entonces le dije: ‘Ese papel es para mí, y si no me lo das, estás totalmente loco’”. Kate realizó pruebas con McConaughey y otra con Jeremy Sixto, y resultó como la escogida para interpretar a Rose.

Los 160 días en el set de “Titanic”

160 días duró la grabación de “Titanic”, que comenzó cuando la actriz tenía 20 años.

“Si parezco asustada, helada y agotada en la película durante las escenas de hundimiento es porque realmente estaba asustada, helada y agotada. Después de tres meses, me sentía físicamente hinchada, magullada y sola sin mi familia. Tuve que seguir pensando para mis adentros: ‘Tú querías esto, ahora solo sigue adelante”, afirmó.

Su relación de amistad con DiCaprio fue desde el principio. Una de las primeras escenas que les tocó compartir fue cuando Jack debía plasmar en su cuaderno de dibujos a Rose desnuda. Winslet se desnudó con naturalidad y la línea de Dicaprio debía ser: “Acuéstate sobre el sofá”, pero Leo se equivocó y dijo: “Acuéstate sobre la cama, perdón, sobre el sofá”. Para el director esto mostró de forma exacta lo que se quería transmitir y por lo mismo la dejó en la edición final.

Otra de las escenas que marca esta película es la del auto. “En esa toma, no éramos nosotros. Y, sin embargo, estábamos nosotros metidos en la historia. La Rose que había en mí de algún modo estaba haciendo el amor realmente con el Jack que había en él. Y aunque yo no tuviera esos sentimientos por Leo, era muy hermoso sentir eso en la escena”, dijo la actriz.

Por su parte, DiCaprio en una entrevista con Oprah el 2014 confesó cómo fue compartir con Winslet durante los meses de grabación: “Fue mi mejor amiga durante siete meses. Descargábamos las tensiones del rodaje juntos, nos desahogábamos juntos, estábamos atentos el uno al otro. Ella era la persona ideal para trabajar, porque parecía un muchacho más. Todo habría resultado más duro sin ella. Fuimos muy compañeros. Si no hubiera sido por ella, esa película no habría salido”.

Una amistad que ha durado años

Al ser consultada sobre si había un romance entre ellos, la actriz señaló que “la mera idea de algo así era demente: habría sido como un incesto. La razón de que nuestra relación funcione es porque nunca nos hemos visto inmersos en nada romántico”.

En 2008, Winslet ganó por la película “Sólo un sueño” del director y pareja de Winslet en ese entonces, Sam Mendes. En esa película compartió “Para uno de los hombres más especiales de mi vida. Leo, estoy tan contenta que no puedo estar aquí y no decirte cuánto te quiero y lo mucho que te he querido en los últimos 14 años.”

Por su parte, DiCaprio aprovechó su participación en el programa de Oprah para felicitarla. “Enhorabuena, Kate, todavía no había tenido la oportunidad de decírtelo en público, has hecho un trabajo increíble, ganaste dos Globos de Oro en una noche y te lo mereces por haber hecho dos trabajos tan extraordinarios. Hemos crecido juntos en esta industria y nos hemos convertido en un imprescindible mecanismo de apoyo el uno para el otro”, afirmó.

En 2021, en una entrevista con The Guardian el 2021 Kate confesó que estuvo casi tres años sin ver a su amigo Dicaprio por la pandemia pero que finalmente se reencontraron en Los Ángeles. “Es mi gran amigo, un amigo íntimo. Estamos unidos de por vida. Durante la filmación (Titanic) yo cumplí 21 años y Leo, 22; no fue agradable para ninguno de nosotros, pero, al menos, estábamos juntos”, recordó.