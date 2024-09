Kate Winslet y su llamado a las mujeres a celebrar “tener una forma (corporal) real”

La actriz británica Kate Winslet reveló un desagradable momento que vivió durante la grabación de su reciente película Lee, donde desde la producción de la cinta, le pidieron que “ocultara” su exceso de peso.

De acuerdo a lo que contó a la BBC, mientras se encontraba haciendo una escena en traje de baños, “uno de los miembros del equipo se acercó entre tomas y dijo ‘quizás quieras sentarte más erguida’”, a lo que respondió: “¿Para que no se vean mis pliegues en la barriga? ¡Ni es sueños!”.

Frente a esta situación, la ganadora del Oscar, reflexionó sobre las exigencias y críticas que muchas veces reciben las mujeres frente a su cuerpo, especialmente en el espectáculo.

En este sentido, Winslet no tuvo problemas con su actual peso, de hecho aseguró que “me enorgullece, porque es mi vida reflejada en mi rostro, y eso importa. No se me ocurriría cubrirlo”.

“Como mujeres, necesitamos tener esa conversación y solo celebrar teniendo una “forma real”, ser suaves y tener unos rollos de más”, aseguró la actriz.

Además, Winslet comentó que “estamos tan acostumbrados a no necesariamente ver eso y disfrutarlo. El instinto, curiosamente, es verlo y criticarlo”.

“La vida es muy corta. No quiero mirar atrás y pensar ‘¿por qué me preocupé por eso?’ y adivina qué, ya no me preocupa. Voy a vivir mi vida, voy a disfrutarlo”, agregó, la intérprete.