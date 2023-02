A propósito de Bard, la inteligencia artificial de Google: Así funciona

Para muchos una alternativa para el chat GPT, se trata de Bard, el chatbot de OpenAI que nació gracias al trabajo de Google en Inteligencia Artificial.

Bard trabaja con el Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), el modelo de Inteligencia Artificial conversacional de la compañía.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet (matriz de Google), realizó el anuncio en el blog de la compañía: “(La Inteligencia Artificial) abre nuevas oportunidades que podrían mejorar significativamente miles de millones de vidas”.

“Es por eso que reorientamos la empresa en torno a la IA hace seis años, y por qué la vemos como la forma más importante en que podemos cumplir con nuestra misión: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”, indicó Pichai.

1/ In 2021, we shared next-gen language + conversation capabilities powered by our Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Coming soon: Bard, a new experimental conversational #GoogleAI service powered by LaMDA. https://t.co/cYo6iYdmQ1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023