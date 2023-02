Coronación de Carlos III no tendrá a Elton John en su playlist

Hace tan solo unos días se presentó la playlist oficial de la celebración de la coronación de Carlos III, que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

La lista incluye 27 canciones, entre las que destacan el icónico tema ‘We are the champions’ de Queen, ‘Treat people with kindness’ de Harry Styles, ganador del Grammy en la categoría de ‘Álbum del año’, y el tema ‘It’s a beautiful day’ de Michael Bublé. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la ausencia de Elton John, amigo personal de Lady Di, quien ha sido vetado en la coronación del nuevo monarca británico, a pesar de la estrecha relación del intérprete de ‘Rocket Man’ con los miembros de la realeza.

En 1997, Elton John protagonizó uno de los momentos más emotivos del funeral de Lady Di cuando interpretó al piano la canción ‘Candle in the wind’. El cantante siempre fue muy cercano a la princesa Diana y a sus dos hijos, Guillermo y Harry, por lo que la muerte de Diana fue un golpe muy duro para él.

La relación de Elton con Harry y Meghan

Además, una fuente cercana al artista indicó que Elton habla casi a diario con los duques de Sussex. “Él es un apoyo constante, especialmente para Meghan, y es muy protector con ambos. Él ha sido su roca. Entonces, aunque nunca les diría qué hacer, ha sido un oído atento y un apoyo en todo momento”.

Esto sería una complicación para Carlos III, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Harry en su libro de memorias, ‘Spare’, por lo que habrían tomado la decisión de vetarlo de la celebración, pese a su gran influencia en el pueblo británico.

Por otra parte, una fuente cercana a la realeza indicó que la selección de canciones ha sido realizada con la intención de “Celebrar a los artistas británicos y de la Commonwealth antes de la próxima coronación”. Sin embargo, en la playlist solo destacan tres representantes musicales de los 56 miembros que conforman la Mancomunidad de Naciones.

Recordemos que el rey ya recurrió al arzobispo de Canterbury, Justin Melby, para que fuera el mediador entre él y su hijo para arreglar sus diferencias.