A 36 años de su muerte: La intensa vida de Andy Warhol en los 70, en sus fotos íntimas

Andy Warhol es conocido por ser uno de los artistas más influyentes del siglo XX y por su trabajo en la cultura pop, pero también fue un personaje polémico y enigmático en la escena artística de los años 70. En esta década, Warhol vivió una vida intensa y hedonista, llena de excesos y celebridades, y sus fotos íntimas son un testimonio de ello.

Hoy, 22 de febrero se conmemora un nuevo aniversario de la partida del famoso artista, quién con su trabajo marcó gran parte del siglo XX y algunas de sus piezas son de las más caras y deseadas por millonarios en todo el mundo.

A continuación, un breve repaso a la vida y obra de uno de los últimos grandes vanguardistas del arte contemporáneo

En 1952 Galería Hugo de Nueva York organizó la primera exposición de Andy Warhol titulada “Quince dibujos basados en la obra de Truman Capote”. De ahí en adelante, se forjaría la leyenda de uno de los artistas que marcaron el estilo visual del siglo XX.

En 1962 Inauguró el estudio The Factory (La Fábrica, en español), donde dio vida a sus más grandes creaciones, retratando muchos de los objetos cotidianos con los que compartía a diario y aplicando la filosofía de producir obras de arte tal como lo hace una fábrica con diferentes productos. Durante las décadas de 1960 y 1970 dio vida a “Latas de sopa Campbell’s “(compuesta por 32 lienzos) y el “Díptico de Marilyn” (50 imágenes de la actriz), por nombrar algunas.

Warhol plasmó también su particular forma de arte en la música con icónicas portadas de discos, como lo fue la del disco “The Velvet Underground & Nico“ (1967); “Sticky Fingers” de The Rolling Stones (1971); “Menlove Ave” de John Lennon (1986); “Aretha” de Aretha Franklin (1986);”Made in Spain” de Miguel Bosé (1984), entre otros.

Además de su aporte a la música, Andy Warhol incursionó en el cine, área donde produjo y dirigió numerosas cintas, entre las que se destacan “Sleep” (1964), “Empire” (1964) y “Batman Dracula” (1964), la cual no fue visada por DC Comics.

Warhol murió en Nueva York tras presentar dificultades después de una operación de vesícula en el New York Hospital, debido a una repentina arritmia post-operatoria. Sus restos se encuentran en el cementerio católico bizantino de San Juan Bautista en Pensilvania.

Lo nuevo

Bob Colacello, el escritor y legendario redactor que, durante once años, de 1971 a 1983, fue la mano derecha de Andy Warhol —entre otras funciones, como director de la revista Interview que el artista fundó—, muestra su álbum privado de fotografías en una exposición titulada It Just Happened en la galería Thaddeus Ropac de Paris.

Es una crónica extraordinaria, íntima y fiel, del fascinante círculo social en torno al rey del Pop Art, que documenta de forma privilegiada el panorama social de la Nueva York de los 70, “entonces una ciudad abierta y salvaje”, en palabras del propio Colacello. Así como su larga colaboración con Andy Warhol y el ciclo de fiestas y viajes que animaban sus frenéticas vidas, desde la gran manzana a Londres, París o Gstaad (Suiza).

En estas fotografías, se capturó momentos íntimos y cotidianos de su círculo cercano de amigos y colaboradores, muchos de ellos famosos en la época. Las imágenes muestran la vida detrás de cámaras, fuera del foco de atención pública, y revelan un lado más humano de Warhol, alejado de la imagen fría y distante que a menudo se le atribuye.

Revisa aquí algunas imágenes de la íntima galería:

John Paul Getty III, Mick Jagger, Mackenzie Phillips, Nicky Waymouth Lane. Mr. Chow, Londres, 1978.

Andy Warhol con el canciller de Alemania Occidental Willy Brandt. Bonn, 1976.

Halston y Calvin Klein. Nueva York, hacia 1981.

Sylvia Martins, Diane von Furstenberg, Richard Gere y Barbara Allen. Nueva York, 1980.

Sterling St. Jacques y Pat Cleveland en la casa de Halston. Nueva York, 1976