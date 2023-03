“Elegí sobrevivir”: Las primeras declaraciones de Jeremy Renner después del accidente que casi lo mata

Casi tres meses han pasado desde que el actor Jeremy Renner sufrió un accidente con una máquina quitanieves, el cual casi le quita la vida.

El artista de 52 años estuvo hospitalizado y debió someterse a varias cirugías producto de las secuelas que sufrió, entre ellas un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas.

Eso sí, las cosas ya están mejorando,ya que de hecho dio su primera entrevista con la periodista y presentadora de televisión Diane Sawyer, que lleva por título “Jeremy Renner – Una historia de Terror, Sobrevivencia y Triunfo”, la cual será transmitida por la cadena estadounidense ABC y un día después estará disponible en Disney+, aunque ya hay un adelanto.

En el programa, el actor contará en primera persona qué fue lo que sucedió el día 1 de enero, cuando tuvo el accidente y los efectos que ha tenido hasta el día de hoy.

“Estuve despierto en cada momento”, afirmó Renner cuando le preguntan si se acuerda de los dolores. Algo no menor considerando que se rompió 30 huesos, tuvo un colapso pulmonar y una perforación hepática.

“Lo vi perfectamente en un charco de sangre que salía de su cabeza. Corrí hacia él, no pensé que estaba vivo”, complementó su sobrino –a quien el actor decidió salvar cuando el quitanieves se descontroló–, “lo haría de nuevo”, sostuvo Renner.

En la entrevista también se incluye la llamada a emergencias que realizaron solo instantes después de que el intérprete de Marvel fuera atropellado, en donde incluso se escuchan sus quejidos de dolor.

“Elegí sobrevivir, esto no me va a matar de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero fui rellenado de amor y titanio”, comentó.