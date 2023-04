Se hará un nuevo viaje a la Luna y estos serán los cuatro astronautas que irán

Orion es nombre de la nave espacial que volverá a la Luna, y que está vez llevará humanos en su interior.

Se trata de la tercera vez que esta cápsula volverá al satélite de la Tierra, la segunda fue el 16 de noviembre pasado, donde se llevó a cabo una prueba general y su tripulación solo eran muñecos.

Eso sí, esta vez serán cuatro astronautas los que irán a la Luna después de más de 50 años, cuando se llevó a cabo la misión Apolo, aunque para esta ocasión no alunizarán.

Durante esta semana, la NASA presentó Victor Glover, Christina Koch y Reid Wiseman, todos de la Nasa, además de Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial de Canadá.

Es ingeniera y tiene el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, fue nombrada especialista de la misión.

Es un aviador de la Marina de EE.UU., quien fue seleccionado como piloto de la misión. De salir bien sería el primer astronauta de color en una misión de este tipo. También fue parte del segundo vuelo tripulado de una cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Es el primer canadiense elegido para un vuelo a la Luna, como especialista de la misión.

Es un veterano de la Estación Espacial Internacional, nombrado comandante de la misión Artemis II.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022