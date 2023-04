Con presencia de Harry sin Meghan, dos carruajes y un emoji: Así será la coronación de Carlos III

Menos de un mes queda para que se lleve a cabo la coronación del Rey Carlos III y el Palacio de Buckingham entregó detalles de cómo será este evento.

Durante este miércoles, la casa real informó que Harry asistirá a la coronación de su padre, pero no participará Meghan Markle, esposa del duque de Sussex.

Markle permanecerá en California junto a sus hijos Archie y Lilibet. La actriz estadounidense había estado en Inglaterra durante los funerales de la reina.

Esta es la primera vez que Harry se reencontrará con su familia tras la publicación de sus memorias a fines de 2022, un libro llamado “Spare” ( “En la sombra”).

Desde el asenso de Carlos, en septiembre de 2022, se había indicado que la coronación sería un acto que demostraría cierta austeridad. Esto teniendo en cuenta las restricciones y periodo de alta inflación que vive Reino Unido.

Se estima que hasta la Abadía de Westminster llegarán no menos de 2.000 personas, entre invitados de otras casas reales de Europa, cercanos a Carlos y Camilla, además de la propia Familia Real.

Dos carruajes y un emoji

La ceremonia se realizará desde el 6 hasta el 8 de mayo, y la procesión de coronación del monarca durará una fracción de la que tuvo su difunta madre, la Reina Isabel II.

Una ruta de 2 kilómetros, llevará a Carlos y Camila desde la Abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham, pero evitará grandes secciones de la capital que fueron recorridas durante la procesión de la coronación de 8 kilómetros de la Reina Isabel II en 1953.

El monarca junto a su señora viajarán en la Carroza de Estado Dorada, de 260 años de antigüedad, que se ha utilizado en todas las coronaciones desde la de Guillermo IV en 1831 y que fue utilizada por primera vez por Jorge III para acudir a la Apertura de Estado del Parlamento en 1762, cuando aún era rey de las colonias americanas de Gran Bretaña. Mide 7 metros de largo, 3,6 metros de alto, pesa cuatro toneladas y necesita ocho caballos para tirar de ella.

La procesión pasará a través del Arco del Almirantazgo; a lo largo de la Plaza de Trafalgar y una estatua de Carlos I, el monarca decapitado en 1649; y por el Parlamento antes de llegar a la ceremonia religiosa de las 11:00 am, indicó The Associated Press.

El rey y Camila serán trasladados en el carruaje de Estado del Jubileo de Diamante, construido para conmemorar los 60 años de Isabel en el trono y utilizado por primera vez en 2014.

Durante la ceremonia, que será conducida por Justin Welby, arzobispo de Canterbury, Carlos será coronado con la corona de San Eduardo, que forma parte de la parte central de la colección de las joyas reales que millones de personas visitan cada año en la Torre de Londres.

Por su parte, Camila, quien portará la corona de la reina María, sostendrá un polémico cetro hecho de marfil. Esto debido a que el país prohíbe casi en su totalidad el comercio de productos de marfil de elefante, y el príncipe Guillermo, heredero al trono, ha hecho campaña en contra del tráfico ilícito de partes de animales.

La coronación se limitará a 2000personas para adaptarse a las restricciones modernas de salud y seguridad.

Se espera que acudan numerosos miembros de la realeza de todo el mundo, lo que termina con una tradición de nueve siglos. De hecho, entre los confirmados está la reina Letizia y Felipe VI.

Una de las novedades que tendrá el evento es un nuevo emoji basado en la histórica Corona de San Eduardo que se colocará en la cabeza de Carlos durante el servicio.

Aparecerá en Twitter a partir del 10 de abril cuando se utilice cualquiera de los siguientes hashtags: #Coronation #CoronationConcert #CoronationWeekend #CoronationBigLunch #TheBigHelpOut.

La corona de San Eduardo se hizo para Carlos II en 1661 y es la más icónica de las joyas de la corona.