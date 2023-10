Hay personas que siempre llegan tarde, ¿por qué?

La puntualidad es un rasgo muy bien visto en diferentes lugares de trabajo y en la vida diaria en general. Sin embargo, hay quienes no logran y siempre llegan tarde.

Según una investigación del sitio YouGov realizada en 2014, 1 de cada 5 estadounidenses llegaba tarde a su lugar de trabajo por lo menos un día a la semana.

La autora británica Grace Pacie, quien a partir de su propia experiencia personal de llegar a todos lados fue dejando plasmados sus hallazgos en el libro Late!: A Timebender’s Guide to Why We Are Late and How We Can Change.

“En cuestión de personalidades, hay una curva de campana. En un extremo de la escala están los que yo llamo ‘protectores del tiempo’, que están ansiosos por llegar temprano”, sostuvo.

Sin embargo, la autora explicó que existen los “flexores del tiempo” (timebenders en inglés), que vendrían a ser aquellas personas que les cuesta ser puntuales.

“A los timebenders no nos gusta la rutina. No nos gustan las tareas que nos son conocidas, y nos aburrimos fácilmente”, comentó Pacie en conversación con el medio BBC. “Nos podemos enfocar muy bien cuando tenemos interés en algo, y si el tiempo es corto, podemos trabajar de una manera muy efectiva”, agregó.

¿Cuáles son los motivos por los que la gente llega tarde?

El escritor científico David Robson a través de su libro The Expectation Effect, en entrevista con BBC, explicó que el no llegar a tiempo a los lugares tiene una estrecha relación con “el rasgo de la personalidad de la conciencia”.

“Puedes medir este rasgo a través de preguntas como ¿qué tan organizados y ordenados son? o ¿es una persona puntual?”, dice Robson.

Pacie aseveró que los timebenders poseen una percepción diferente del tiempo en comparación a otras personas: “No todos los minutos tienen la misma duración para nosotros”.

“El tiempo puede acelerarse o desacelerarse, podemos perdernos totalmente en algo y perder completamente la noción del tiempo. Por otro lado, si tenemos una hora de entrega, podemos trabajar de manera muy efectiva”, explicó la autora británica.

¿Qué dice la ciencia?

En 2016, un grupo de psicólogos de la Universidad de Washington t quiso entender mejor la percepción del tiempo en los seres humanos y decidió hacer un estudio sobre el tema.

Una de las pruebas de la investigación consistía en que a los participantes se les encargaba una tarea, y para ello, se les daba un tiempo específico. Los especialistas a cargo dejaban mirar el reloj, en caso de que los sujetos lo necesitaran.

Sin embargo, la actividad era planeada para cautivar tanto a quien la hacía, que se olvidara de mirar la hora.

Finalmente, las conclusiones del estudio dejaron en claro que a algunos participantes se les daba con facilidad calcular y experimentar el paso del tiempo, usando eso a favor al momento de llevar a cabo sus actividades.