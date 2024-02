El viaje hacia el enamoramiento: Las 36 preguntas imprescindibles

Dile a tu compañero qué es lo que más te ha gustado de él o ella. Sé honesto y dile cosas que no dirías a alguien a quien acabas de conocer.

Si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora?