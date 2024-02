¿Cómo ayudar a los niños con el regreso a clases?

Las vacaciones de verano están llegando a su fin para muchos chilenos, especialmente para los escolares, quienes luego de un largo receso deberán volver a sus actividades estudiantiles.

El calendario escolar 2024 comienza de manera oficial el próximo martes 5 de marzo y, en el caso de los profesores, el viernes 1 de marzo. La preparación para que los niños vuelvan a la rutina de estudios no suele ser tan fácil, y los expertos recomiendan que los padres estén pendientes del establecimiento de hábitos y rutinas de sueño.

Andrea Cardemil, psicóloga clínica infantojuvenil y escritora, comenta que en estos días previos al retorno de clases, los niños tienen distintas maneras de demostrar su ansiedad y nerviosismo: “Van a haber niños que lo van a expresar directamente y te van a decir: ‘No quiero entrar a clases, no quiero empezar el colegio’, van a tener dificultades para quedarse dormidos en la noche, y otros que de pronto no te van a hablar del colegio, pero los vas a notar más sensibles, más reactivos”.

Para la vuelta a clases, la psicóloga Andrea Cardemil entregó tres consejos para preparar a los niños de la mejor manera frente:

Adecuar la rutina: En estos días previos, se recomienda generar horarios similares a los que tendrán los niños en su ingreso al colegio y cuidar sus ventanas de tolerancia, porque cuando un niño tiene sueño siente más ansiedad y tolera menos. “La idea de trabajar la rutina días antes apunta a que se acostumbren de a poco a la rutina escolar y a que puedan enfrentar este gran desafío sin sueño”, comenta Cardemil.

Ir al colegio antes del inicio de clases: Hay colegios que han implementado días abiertos para que los niños puedan conocer su sala, a sus profesores, el patio, etc. En otros colegios, previo al inicio escolar, hay que ir a dejar los útiles escolares. Para la psicología, es recomendable aprovechar estas instancias, ya que permiten al niño comenzar a familiarizarse con su nuevo entorno y su nueva rutina. “Piensa en lo que es para un niño quedarse en un lugar que no conoce, a cargo de alguien que no conoce. Es muy distinto a ir a ver su sala, conocer a su profesora, saber cómo se llama y que después tanto la mamá como el papá les digan quiénes los cuidarán”, afirma Cardemil.

Crear una historia social: Enfocado para aquellos niños que entrarán a prekínder y primero básico. “Es un cuento personalizado que le hacemos a los niños, donde ellos son los protagonistas y a través de visuales y narrativas cortas les contamos lo que va a ocurrir“, explica la psicóloga. Además, agrega que “mientras más conocido y predecible es lo que vas a enfrentar, más fácil es adaptarte”.

Si el tiempo o la creatividad escasean para realizar un cuento personalizado, la también psicóloga Lorrain Lewis, tiene disponible un cuento en su Instagram donde relata cuando Michi entra al colegio. Un tigre que siente muchas de las emociones a las que se enfrentan sobre todo, los niños más pequeños.

En tanto, Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Programa Presente, que trabaja en promover la asistencia a clases y enfrentar el ausentismo crónico, recomienda a las familias que “los niños y niñas tienen que estar en el colegio, no es opcional, es un derecho de los niños y niñas, pero además es un deber de los padres porque en la escuela se busca el bienestar de los niños (…). La escuela es fundamental y la educación es el mejor regalo que les podemos dar”.

Además, Molina entrega los siguientes consejos para asegurarse de que los niños vayan a clases:

Comunicar que la educación es fundamental: Buscar la manera de comunicar de manera positiva el regreso a clases.

Controles médicos: Tratar de que los niños tengan todos sus controles médicos al día para evitar que falten a clases.

Logística: Tener un plan establecido para la ida y regreso de los niños al colegio, contemplando siempre variantes en distintos casos que se pueden enfrentar durante el año, problemas con el furgón escolar, lluvias, etc.

Que los niños sean partícipes del proceso de retorno a clases: Preguntarles a los niños cómo se sienten ante ese proceso, cuáles son sus objetivos, con qué compañeros se quieren juntar, etc. “Si se sienten incómodos, nerviosos, contactar al colegio y pedir ayuda. Si tienes alguna barrera o alguna aversión y eso puede hacer que tu hijo falte a clases, contacta al colegio porque te tiene que poder ayudar y te va a querer ayudar”, comenta Molina.

Hábitos: Generar una rutina de sueño antes del inicio de clases. “Ojalá que se empiecen a acostar 15 minutos antes cada día, hasta que lleguen a la hora correcta. Los niños y niñas deben dormir al menos 8 horas”.

En el caso de los niños que entran a prekínder y primero básico, que significan grandes cambios en sus rutinas, Andrea Cardemil recomienda a los padres “estar más disponibles, estar más en la casa, no llegar tarde del trabajo, para poder acompañarlos en este proceso de adaptación. Para algunos niños es más fácil y para otros más difícil, dependiendo del temperamento”.