La ovación de 11 minutos a Joaquin Phoenix y Lady Gaga tras el estreno de “Joker 2” en Venecia

Durante 11 minutos Lady Gaga y Joaquin Phoenix recibieron aplausos cuando secuela musical, Joker: Folie à Deux, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia este miércoles.

La película dirigida por Todd Phillips es el seguimiento de “Joker” y ya se posiciona como uno de los estrenos más esperados del año.

Ambientada dos años después de los eventos de la película original, Folie à Deux agrega poder estelar con la incorporación de Lady Gaga al elenco e intriga con un elemento musical completamente nuevo.

Revisa el momento aquí:

Lady Gaga and Joaquin Phoenix live for the applause during the 11-minute #venezia81 standing ovation for #JokerFolieADeux. pic.twitter.com/VM823WkyU8

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2024