¿Tener amigos “inútiles” es la clave para ser feliz?

La búsqueda de la felicidad ha sido una constante en la vida humana, y muchos expertos han dedicado su carrera a desentrañar los secretos de ese estado emocional tan anhelado.

Entre ellos se encuentra el científico social, académico de la universidad de Harvard y autor de obras como Build the Life You Want: The Art and Science of Getting Happier, Arthur Brooks, quien en una charla que realizó en Madrid, compartió su visión sobre el papel crucial de las amistades en el camino hacia una vida más feliz y plena.

Brooks explicó que, en la actualidad, las personas se sienten más aisladas que nunca, a pesar de la constante conexión digital que nos ofrece la tecnología. Según el académico, este aislamiento social se debe en gran parte a la omnipresencia de los dispositivos electrónicos, que nos mantienen conectados pero al mismo tiempo distantes los unos de los otros. “Estamos siempre juntos pero aislados por los aparatos”, comentó durante su charla.

Para contrarrestar este fenómeno y fomentar la felicidad, Brooks sugiere una solución aparentemente simple pero profundamente significativa, tener más amigos de verdad, amigos que, en sus palabras, deben ser inútiles.

En medio de la charla, el científico preguntó: “¿Qué es un amigo de verdad?”. Luego, él mismo se respondió: “Un amigo de verdad es un amigo inútil, muy inútil”.

De donde proviene este clave para la felicidad

El concepto de amigos inútiles no tiene que ver con la falta de valor de estas amistades, sino con la ausencia de un interés personal o utilitario detrás de ellas.

En palabras de Brooks, los amigos útiles son aquellos que cultivamos por motivos prácticos, como el trabajo o los estudios, mientras que los amigos inútiles son aquellos con los que nos relacionamos sin esperar nada a cambio, sin un propósito concreto, más allá de la conexión y el afecto genuino.

“Los amigos útiles te sirven para muchas cosas, en el trabajo o en otros ámbitos, pero la cosa más bonita que le puedes decir a un amigo es que es totalmente inútil para mí”, explicó Brooks.