Educación y cuarentena: Los desafíos de estudiar en casa

“Es imposible de comprender que si se les está dando mucho más de lo que ellos están pidiendo, igual no lo valoren”, sostuvo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a El Mercurio, respecto del “paro online” que buscan hacer los estudiantes.

Los estudiantes están haciendo para una votación para que se cumplan una serie de peticiones realizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), como la disminución de los aranceles, el congelamiento del pago de la matrícula por seis meses y aumentar a $50 mil mensuales la beca de alimentación que otorga la Junaeb.

El recto señaló que la casa de estudios ya decidió postergar el pago de la mensualidad hasta junio y que han entregado SIM de telefonía para que los estudiantes puedan conectarse a internet.

La presidenta de la FECh, Emilia Schneider, sostuvo que la medida no busca “paralizar por paralizar”, sino que es para tener las garantías necesarias para iniciar el año educativo.

En el caso de la Universidad Alberto Hurtado, estudiantes de 14 carreras ya realizan un “paro online”, entre ellas periodismo, Antropología y las pedagogías de historia y artes.

¿Qué pasa con los escolares?

Debido a la situación que vive Chile con el coronavirus, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, informó que las clases se suspenderán todo el mes de abril.

Ante esto, en Hablemos en Off Matías del Río señaló que “a mí no me parece una buena idea de que si vamos estar todo el mes sin clases, que se adelante las dos semanas de vacaciones de invierno. Puede ser muy eficiente pero se está haciendo una mirada muy de adulto”.

“El hacerle pasar las últimas semanas de abril como vacaciones de invierno a niños que están en cuarentena, no parece lo más adecuado. Son niños que van a estar bajo el mismo estrés que estamos nosotros y no pueden salir de sus casas”, afirmó.

Por su parte, Nicolás Vergara señaló que “entiendo que lo que se está persiguiendo con esta medida es que los colegios que están teniendo capacidad de atender a sus alumnos de forma remota puedan aplanar la brecha educacional”.

“Algo va a pasar con el currículum porque no puedes partir el año con marzo y abril en la casa. La realidad de la educación a distancia es que probablemente vas a poder reforzar lo que viste el año pasado, pero venimos de las vaciciones del año anterior por lo que para los padres trabajando desde la casa, sin las capacidades ni competencias, es muy difícil que puedan hacerse cargo”, afirmó Consuelo Saavedra.

Asimismo, hizo un llamado a “que los colegios no se vuelvan locos enviando materias y guías, y todos clases por zoom porque la realidad es que no en todas las casas hay tres computadores para hacer clases remotas al mismo tiempo”.