Los polémicos dichos de Jaime Mañalich: ¿Mucho poder o poca autocrítica?

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, pasa de una polémica a otra. Primero fue su conflicto con la prensa por asegurar que la entrevista al embajador de China en Chile, Xu Bu, realizada por La Tercera había sido manipulada. Ahora criticó el cierre de los colegios en medio de la emergencia por coronavirus.

Durante una sesión especial de la Cámara de Diputado, el ministro aseveró que “nunca quisimos, nunca compartimos, como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca”.

“La evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacunas, sin educación, sin comida y sin protección“, apuntó.

Ante los polémicos dichos del titular de Salud, el ministro de Educación, Raúl Figueroa defendió el cierre de los colegios y aseguró que “en las crisis siempre es complejo tomar decisiones y un gobierno responsable las toma y lo hace teniendo todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores. Así fue como se tomó esta decisión y fue así también como el sistema educativo en su conjunto supo adecuarse a esa realidad”.

Los dichos de Mañalich fueron duramente criticados por diversos actores de la emergencia, entre ellos, los alcaldes. En Ahora en Duna, el edil de Independencia, Gonzalo Durán, aseveró que “el punto grave es que el ministro dice que los municipios no cumplimos nuestro compromiso y eso es mentira”.

Durán aseveró que los dichos del secretario de Estado “han tenido como propósito endosarles una responsabilidad a los alcaldes, porque se ha sentido pasado a llevar por decisiones que nosotros impulsamos”.

La respuesta de Jaime Mañalich a las críticas

Durante el balance entregado este miércoles, Mañalich se refirió a su declaración y aseveró que “evidentemente yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Minsal y hacer todo lo posible, que esté en mi esfuerzo y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio, para sacar adelante a Chile, como creo que está comenzando a verse, de una situación gravísima”.

“Quiero asegurar que mi disposición y ánimo de servir y comunicar a nombre del Minsal y del gobierno, todos estos temas relacionados a esta grave pandemia están absolutamente incólume”, afirmó.

En esa misma línea aseguró que “lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas. Pero quiero reiterar que es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles. Y evidentemente en esta dificultad, yo, todos, cometemos errores y tenemos momentos virtuosos”.

Asimismo, agregó que “aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o simpático. La pregunta crucial es: ¿este cirujano, si este médico o este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no? Y me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública”.

Al ser consultado consultado sobre una reunión que sostuvo con el presidente Sebastián Piñera a solas, respondió que “yo me junto con el presidente a lo mejor todos los días (…) el tema de la conversación de hoy fue cómo manejar los exámenes de diagnóstico para la aplicación del Carnet Covid. No tiene nada de extraño que uno tenga reuniones habituales con el mandatario”.

Los “molinos de viento” del Ministro de Salud

“Se siente, quizás, demasiado poderoso y aquí es como cuando nadie le dice al rey que anda desnudo”, aseguró en Hablemos en Off, Matías de Río.

Por su parte, Nicolás Vergara señaló no existe autocrítica en los dichos Mañalich ya que “hay una crítica contra quienes tomaron la decisión, que son el Presidente de la República y el ministro de Interior”.

“La importancia es tener un liderazgo sereno, tranquilo que equilibre bien entre poner paños frío y el llamado a las personas tomen las precauciones necesarias” aseguró Consuelo Saavedra y afirmó que son necesarias autoridades que den certezas y “no un ministro que diga que no anda buscando votos y esa fuese la excusa para pelearse con todo el mundo y debilitar a tu propio gobierno”.

Ante esto, del Río aseveró que “da la impresión que Jaime Mañalich no elige las peleas, sino que las da todas y no dimensiona los efectos que estas tienen”.