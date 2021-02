El desorden en el calendario de vacunación: El peligro de minar un proceso exitoso

Controversia ha generado esta semana el Plan de Vacunación entre las autoridades sanitarias y algunos alcaldes, debido a que municipios no han respetado las fechas de inoculación.

Un informe del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) reveló que 37 mil personas fueron inoculadas pese a no pertenecer a grupos prioritarios.

Ante esto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo en Tele 13 radio que en “términos generales en la atención primaria, la mayoría de las municipalidades han llevado el calendario a cabalidad y eso lo vimos durante las primeras semanas de una manera muy rigurosa, (vimos) como se respetaba el calendario de vacunación que es muy importante para poder ir ordenando e ir vacunando a las personas que tienen prioridades, que son las personas mayores, enfermos crónicas, con más edad”.

“Vimos situaciones particulares que nos levantaron alertas, que fueron situaciones particulares, pero que vimos que si esto empezaba a aumentar (…) eso podría hacer que se empezaran a vacunarse personas que no estaban en el el calendario y que las persona que sí se tenían que vacunar, que tienen más riesgo, quedaran al final”, afirmó la autoridad.

Respecto a las sanciones que anunció el gobierno a los municipios que no cumplan con el plan establecido, Daza sostuvo que “nos pareció importante sacar este decreto que va a permitir a toda la red alinearse y a todos llevar este calendario a cabalidad”.

Por su parte, en Duna en Punto, el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, llamó a respetar el calendario y aseveró que “es muy importante que se sigan priorizando a los adultos mayores . El 62% de las personas en UCI son mayores de 60 años”.

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento han sido vacunadas 2.732.966 personas.

Elecciones y plan de vacunación

“Llevábamos una vacunación impecable, desde todo punto de vista, sobre todo si nos comparamos con países que han tenido una vacunación más lenta o con el ‘vacunagate’ de Perú (…) Es muy importante lo que ha hecho la autoridad de salud de poner un coto a esto”, afirmó Paula Escobar.

Asimismo, se refirió a casos en donde se ha saltado la fila de vacunación, como en Las Condes con la vacunación de Raquel Argandoña, y aseveró que “son cosas que van minando la credibilidad de un proceso, que ha sido impecable” .

Por su parte, Francisco Aravena sostuvo que “cuando entra el criterio de discrecionalidad ahí uno se arriesga a que el tema se preste para otras interpretaciones de las motivaciones. Considerando que vienen elecciones municipales”.

“Estamos en un año completamente electoral (…) Muchos alcaldes están tomando decisiones y dando declaraciones que están influidas por eso”, afirmó Escobar.

Ante esto, señaló que “ha habido una cierta falta de visión de algunos alcaldes de tomar esto como algo positivo. En particular me llamó la atención del alcalde Lavín, quien no comete este tipo de errores y subió la foto de la animadora”.

“El punto es que las vacunas son limitadas en el país y en el mundo. Por lo tanto que haya un orden definido por la autoridad, que se respete es de suma importancia”, afirmó.

