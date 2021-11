Franco Parisi con Covid-19: ¿Llegará a la elección presidencial?

A través de su cuenta de Instagram, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, informó que el resultado de su test PCR fue positivo, por lo que no llegaría al país antes de la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre.

“Tal como se los dije ayer, hoy me entregarían los resultados de mis test. Ya sabíamos cómo venía la mano por el test rápido, y el test PCR dio positivo, lamentablemente”, dijo el candidato.

Asimismo, sostuvo que “Tenemos nuestro set de vacunas completa y si bien hemos tenido los típicos malestares de resfrío, dolor de cabeza, garganta, muscular, más que eso no ha ocurrido y eso nos tiene relativamente tranquilo”, sostuvo.

“Fue buena la decisión de no viajar el 7 (de noviembre)”, agregó el abanderado del PDG, quien sostiene que tendrá que permanecer aislado.

Según Parisi, le tendrían que hacer un nuevo examen en 10 días más (20 de noviembre), un día antes de la primera vuelta, pero que “por lo general son 14 días (de aislamiento)”.

“Yo sé que personas me van a molestar con esto, pero esto ha sido una pandemia desgraciada que se ha llevado la vida de muchas personas lamentablemente, y es parte de la vida, así que hay que entender que vamos a salir más fuerte que nunca”, manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Parisi 🔵 #7 vota AB PDG (@fr_parisi)

¿Le conviene a Parisi regresar a Chile?

Sobre esto, en Hablemos en Off, Matías del Río señaló que “nosotros fuimos los lesos en pensar que iba a venir una persona que tiene Arrigo, vive afuera y tiene todos sus intereses fuera de Chile, a hacer una campaña que no va a ganar, por una semana para que lo agarren y le cobren una deuda para la que no tiene plata”.

Respecto del certificado en que se comprobaría el contagio del candidato, Consuelo Saavedra aseveró que “puede ser completamente mula, no tiene ningún número, ni posibilidad de identificar, ni código QR”.