Un nuevo error de Izkia Siches: ¿Cuál será el futuro de la ministra del Interior?

Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a @RodrigoDelgadoM y su equipo. https://t.co/G4IgDvzs6W — Izkia Siches Pastén (@izkia) April 7, 2022

Con este tuit, la ministra del Interior, Izkia Siches, pidió disculpas por entregar información incorrecto sobre que uno de los aviones con ciudadanos venezolanos expulsados durante el gobierno pasado, regresó al país con todos sus pasajeros.

En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Siches, aseguró:

“Realmente es algo gravísimo. La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión? Por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que sean necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo, porque es una chambonada, a nivel nacional, que es realmente impresentable”, había afirmado la secretaria de Estado, además de “felicitar” al gobierno anterior por tener “la capacidad de tapar esto con tierra, no sé cómo”.

Esta no sería la primera vez que la ministra realiza esta acusación. El 1 de abril en una entrevista en el diario de Atacama ya había realizado la misma denuncia, la que hoy reconoce es información incorrecta, acusando al Gobierno de Sebastián Piñera de expulsar ciudadanos venezolanos y traerlos de regreso a Chile.

“Se nos informó que uno de los aviones de deportación organizado por Chile, no pudo tener el destino que era Venezuela, y todas aquellas personas que tenían deportación judicial fueron devueltas al país. No sabemos los detalles de la situación de aquellas personas, es gravísimo porque se dispensan recursos fiscales y no hay una coordinación con aquellas personas que debían ser retornadas a su país”, fue lo que dijo en ese momento.

El futuro de la ministra Siches

En Hablemos en Off, Consuelo Saavedra señaló que “quién le entregó la información a la ministra, dónde estaban sus asesores (…) Lo que ella estaba denunciando no era una irregularidad, era un delito”.

“Este gobierno es un firme defensor de los procesos transparentes frente a la ciudadanía (…) Lo que queremos saber es cómo se cometió este error, quién le entregó la información y qué medidas se van a tomar para que no se repita”, afirmó la periodista.

Por su parte, Nicolás Vergara señaló que “que ya hay argumentos suficientes para evaluar la permanencia de la ministra Siches en el gabinete. No son pocas (las equivocaciones) y es un cargo demasiado importante , tiene que hacer liderazgo político”.