El Presidente Gabriel Boric se reunión con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez en el Palacio de La Moneda.

Tras el encuentro, Bermúdez abordó el rol que el gobierno deberá jugar durante el proceso constituyente, en miras del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que desde la Contraloría alistan un instructivo ante la postura de “no neutralidad” que tanto el presidente Boric como sus ministros han pronunciado respecto al proceso constitucional, y luego de que desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, liderado por Giorgio Jackson, anunciaran otro instructivo que regulará el actuar de los funcionarios públicos durante la campaña legal.

Bermúdez aseguró que el instructivo para el referéndum constitucional “esperamos publicarlo lo antes posible”.

Eso sí, detalló los tres principales límites que establece el documento: “En el uso de recursos públicos, en el uso de horario laboral, o en el ejercicio del cargo, los funcionarios o autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alterativas que pueda haber en una elección”.

El debate sobre la prescindencia de camino al Plebiscito de Salida

“Un ministro, que es ministro las 24 horas del día, pero que después de las 19:00 horas hace un live está utilizando los recursos públicos que le exigen su cartera o es un ciudadano libre. Yo creo que no cabe duda que es ciudadano libre, que puede hacer lo que le parezca, distinto es que las dependencias de los ministerios realicen informes”, señaló Nicolás Vergara en Hablemos en Off.

Por su parte, Matías del Río señaló que “la dificulta es que todos sabemos cómo va a votar cada ministro y no lo pueden decir. Jackson y Vallejo, directamente no me están diciendo que vote A o B pero se puede inferir. Ahí los límites son muy complejos” .

“No nos extrañemos que algún ministro diga de aquí a septiembre qué va a votar, que es lo natural que va a pasar”, afirmó.

Asimismo, señaló que “sabemos que va a votar Gabriel Boric como persona, lo importante es que le dé garantías a las dos opciones, eso es la democracia. Si ayuda a no hacer pareja la cancha, eso sería una intromisión inaceptable”.