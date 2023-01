Las declaraciones de Camila Vallejo sobre indultos: ¿Error u horror?

“Si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”, aseguró la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, refiriéndose a la polémica por los indultos realizados por el Ejecutivo que terminaron con la salida de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

Tras estos dichos, los primeros en reaccionar fueron los parlamentarios de Chile Vamos. “Estos indultos están tremendamente viciados. ¿Cómo pudo ejercer una atribución personal el presidente, si no tenía los antecedentes? ¿Qué habría hecho diferente? Es muy grave lo que ha dicho la ministra Vallejo”, dice el diputado RN Diego Schalper.

Los parlamentarios de oposición sostuvieron que estas declaraciones le dan “aún más sustento” a la acusación constitucional impulsada por RN en contra de Ríos. No solo eso. Además están evaluando qué otras acciones van a tomar.

“Creo que esto lo que hace es darle sustento a la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos. En segundo lugar, si reconocen que los indultos fueron emitidos o dictados sin tener todos los conocimientos, lo que procede es que hagan los esfuerzos en revertirlos. Qué sacamos con remover ministros si los delincuentes van a estar en la calle. Lo que corresponde es que el gobierno revierta los indultos ahora que la ministra Vallejo advirtió que no tenían todos los antecedentes”, afirma el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

Por su parte, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga sostuvo que “la discusión respecto a los indultos claramente sigue abierta. Es un buen gesto el reconocimiento de no haber tenido los antecedentes. Habría esperado que no firmase los indultos que firmó, pero fue asesorado por su ministra de Justicia. No quedamos conformes con la respuesta de la ministra. Nosotros creemos que lo correcto no es solo reconocer, sino enmendar”.

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, se abrió a la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del presidente Gabriel Boric, por el tema de los indultos presidenciales, y condicionó la acción a que el mandatario revoque el beneficio.

“Está sobre la mesa. Imagínate el señor Castillo vuelve a cometer un delito, grave. ¿A quién van a apuntar con el dedo? Al gobierno, al Presidente de la República, por lo tanto, el Presidente tiene en sus manos el poder invalidar estos decretos para efectos de poder, además, atenuar una posible acusación constitucional contra él y contra la ministra de Justicia”, dijo Longton.

Sin embargo, la misma ministra Vallejo cerró la puerta a esta alternativa. “No es posible revocar los indultos presidenciales, por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea con este acto administrativo”.

Las declaraciones de Camila Vallejo sobre indultos: ¿Error u horror?

“Con estas declaraciones, según abogados, la ministra Vallejo está reconociendo que los decretos están mal fundados, lo cual lleva a que deban a ser declarados nulos o revertidos. Esto deja muy acorralado al ministro Luis Cordero”, afirmó Matías del Río.

Del Río aseveró que “la improvisación del presidente en Brasil, cuando habla de la irregularidades en el juicio de Mateluna, y de la ministra Vallejo, en derecho no se puede improvisar”.

“Toda la diferencia está en que es privativo del presidente, que el mandatario tiene que estudiarlo y que de nadie más que él son los aciertos o errores en esta materia”, afirmó.

Por su parte, Consuelo Saavedra sostuvo que “para eso tiene uno los equipos profesionales. Aún hay dudas de dónde se produjeron las desprolijidades”

“En La Moneda lo que todo el mundo asume es que es la crisis más dura desde el post 4 de septiembre. Sienten que esto solo está empezando y van a depender mucho de ‘la buena voluntad’ de la oposición”.”, afirmó Nicolás Vergara.