Ministra Vallejo por indultos: “Si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”

Este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica por los indultos realizados por el Ejecutivo que terminaron con la salida de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

“El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política, fruto de una facultad presidencial que es de indultar. El Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos. Uno que es el poder indultar a las personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ello estuviesen condenados. Este es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo”, afirmó.

Asimismo, explicó que “el segundo criterio que fijó el Presidente era que en la carpeta de que aquellos que estuvieran bajo esta condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido. Y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia, y también en la jefatura de gabinete del propio Presidente de la República”.

Respecto de esto, señaló que “esto no dice nada en relación con el contenido jurídico legal de los decretos de indulto. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el Presidente y otra cosa es la legalidad de los decretos, eso no está en cuestión. Los decretos están bajo la ley, jurídicamente bien elaborados y por lo tanto, no tienen ningún vicio legal”.

“No es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, que tiene que ver con el principio del indubio pro reo, etc”, subrayó la ministra

Asimismo, la autoridad expresó que, “si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiera sido distinta” en cuanto a los indultos.